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«Два солнышка»: Полина Гагарина показала милое видео с дочкой
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Два солнышка»: Полина Гагарина показала милое видео с дочкой

Юлия Павлушова

Звезды

Российская певица Полина Гагарина порадовала поклонников новым видео. Звезда показала на своей странице в Instagram ролик, как она проводит выходной с дочкой.

В кадре Полина Гагарина катается на велосипедах с маленькой Мией под веселую песню про лето.

— Наша с Миюней песня, означающая открытие сезона долгих гуляний на улице, — подписала пост артистка.

Фанатов знаменитости умилила идиллия матери с дочерью.

«Как выросла принцесса! В прошлом году был беговел, а сейчас уже целый велосипед»; «Просто прелесть, приятно посмотреть»; «Вау, малышка уже сама катается, два солнышка!», — прокомментировали публикацию подписчики.

Ранее Полина Гагарина рассказала о самом странном комплименте в ее адрес.

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Полина Гагаринадетивелосипед
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