Богомолов набросился с кулаками на поклонника Собчак

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Муж журналистки Ксении Собчак режиссер Константин Богомолов набросился с кулаками на поклонника телеведущей. Это случилось на светском мероприятии. Звездные супруги посетили премьеру фильма в одном из столичных кинотеатров. На выходе из здания к паре незаметно подошел незнакомый мужчина, который попытался дотронуться до Собчак. Режиссер тут же набросился на поклонника жены, он резко оттолкнул его и попытался объяснить, чтобы он больше не подходил к ним.

Богомолов рассказал журналистам, присутствующим на мероприятии, что незнакомец нагло попытался схватить жену.

— Он руки распускает, сумасшедший какой-то, — сказал режиссер в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Он добавил, что не позволит никому обижать его жену и готов всегда прийти на помощь.

Сам незнакомый мужчина отказался представиться журналистам и объяснить свое поведение, а его приятель с иронией отметил, что его товарищ является любовником журналистки.

Напомним, что Собчак и Богомолов поженились в 2019 году. Журналистка воспитывает сына от первого брака с актером Максимом Виторганом, у режиссера есть дочь от союза с актрисой Дарьей Мороз.

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