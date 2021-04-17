Самолет совершил аварийную посадку в Шереметьеве из-за проблем с грузовым отсеком

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина, Шереметьево терминал B Карта всех событий

Самолет из Волгограда совершил аварийную посадку в Шереметьеве после сигнала об открытом грузовом отсеке. Об этом рассказал РИА Новости источник в экстренных службах.

Инцидент произошел вечером в субботу, 17 апреля. На аварийную посадку в Шереметьеве зашел Airbus «Волгоград — Москва», принадлежащий компании «Аэрофлот».

Причиной экстренной посадки стал сработавший индикатор «открытие грузового отсека».

В настоящее время самолет сел в аэропорту в штатном режиме. Посадка произошла в 19:18 по московскому времени. В результате инцидента никто не пострадал.

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