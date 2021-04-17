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Частный дом и хозяйственные строения загорелись в подмосковном Домодедове
Фото: АГН Москва

Частный дом и хозяйственные строения загорелись в подмосковном Домодедове

Руслан Давлетшин

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Московская область, Домодедово, Осенняя улица, 28 Карта всех событий

Частный дом и еще четыре строения загорелись в деревне Рябцево в подмосковном Домодедове. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказали в МЧС Московской области.

Инцидент произошел в деревне Рябцево по адресу улица Осенняя, дом 28. На участке загорелись частный дом, два гаража и два сарая.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 17:10 по московскому времени. В 18:08 пожарные локализовали возгорание на площади 169 квадратных метров, в 18:33 было ликвидировано открытое горение.

В настоящее время на месте работают пять пожарных расчетов. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что баллоны с газом начали взрываться в горящем магазине на западе Москвы.

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МЧСвозгораниепожар
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