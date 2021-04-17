Частный дом и хозяйственные строения загорелись в подмосковном Домодедове
Частный дом и еще четыре строения загорелись в деревне Рябцево в подмосковном Домодедове. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказали в МЧС Московской области.
Инцидент произошел в деревне Рябцево по адресу улица Осенняя, дом 28. На участке загорелись частный дом, два гаража и два сарая.
Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 17:10 по московскому времени. В 18:08 пожарные локализовали возгорание на площади 169 квадратных метров, в 18:33 было ликвидировано открытое горение.
В настоящее время на месте работают пять пожарных расчетов. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что баллоны с газом начали взрываться в горящем магазине на западе Москвы.
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