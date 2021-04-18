Взыскивать с несовершеннолетних долги умерших родителей предложили запретить в РФ

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Национальный союз защиты прав потребителей выступил с инициативой ввести законодательный запрет на взыскание с несовершеннолетних детей долгов за жилищно-коммунальные услуги, по кредитам, налогам и другим обязательствам их умерших или отсутствующих родителей.

Как отметил глава союза Павел Шапкин, известны случаи, когда в Новосибирской области шестилетняя девочка оказалась ответчиком в суде по делу о долгах умершей матери за ЖКХ, а в Челябинске годовалая девочка унаследовала долги покойной матери по ипотеке.

При этом в законодательстве отсутствуют ограничения на использование гражданских прав в целях привлечения детей к материальной ответственности по долговым, имущественным и налоговым обязательствам.

В связи с этим общественники просят ввести иммунитет несовершеннолетних граждан Российской Федерации против долговых и имущественных обязательств.

Также предлагается закрепить в законе, что в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, за исключением имущественных прав и обязанностей наследодателя.

Предлагаемые поправки также направлены на рассмотрение лидерам думских фракций, сообщает RT.

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