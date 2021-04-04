Финансист рассказала, как защитить и преумножить сбережения в рублях

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Финансовая подушка безопасности является важной часть планирования семейного и личного бюджета. В среднем, размер резерва может составить 100 тысяч рублей. Эти средства лучше не переводить в другие валюты, а хранить в рублях. Об этом рассказала глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова.

— Подушка безопасности создается на тот случай, если человек по каким-либо причинам лишается источника заработка. Эти сбережения также нужны для непредвиденных случаев — как негативных (болезнь, поломка крупной техники, ремонтные работы), так и позитивных (траты на подарки, масштабные незаложенные в бюджет, но важные покупки), — отметила эксперт.

Она пояснила, что хранить деньги можно на накопительном счете в банке или с помощью дебетовых карт с процентами на остаток, но на этом можно не останавливаться. Имея финансовую подушку безопасности, можно рассмотреть долгосрочные способы защиты и умножения денежных средств.

Тарасова посоветовала хранить средства в меньшем количестве в акциях и в большем количестве в облигациях. Это ОФЗ или облигации надежных компаний (например, «Газпром», «Роснефть», ВТБ), передает агентство «Прайм».

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