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Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать не следует
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать не следует

Полина Долганова

Финансы

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов рассказал, как законно и безопасно купить доллары.

В первую очередь стоит проверить, как выглядят банкноты. Они должны соответствовать образцу на сайте ФРС США. Саму обменную операцию рекомендуется осуществлять в кассе банка.

Эксперт добавил, что большинство привокзальных валютообменных пунктов действуют незаконно. Покупая валюту в таких местах, вы рискуете обменять свои наличные на подделку.

Отмечается, что наиболее безопасный и удобный способ обмена валюты — это безналичная конвертация.

Также у всех желающих есть возможность заранее ознакомиться с элесментами, защищающими от подделок, на сайте ФРС США. К таким элементам относятся, например, микропечать и защитные нити.

— Если планируется использовать доллары в качестве платежного средства за рубежом, то не стоит брать грязные, выцветшие, рваные или сильно мятые купюры, так как их могут не принять в случае оплаты, — рассказал специалист в беседе с агентством «Прайм».

Кроме того, Ферапонтов рекомендовал обращать внимание на изношенность купюры и уточнять, какой номинал имеет хождение. Как это не удивительно, но купюры номиналом 500 и 1000 долларов все еще существуют, но воспринимаются как раритет.

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