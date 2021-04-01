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Более трети россиян верят в денежные приметы
Фото: pixabay.com

Более трети россиян верят в денежные приметы

Юлия Курганова

Общество

Более 30 процентов россиян верят в так называемые денежные приметы. При этом больше всего суеверных граждан проживает в Сибири. Об этом свидетельствуют результаты опроса банков «Открытие» и РГС.

Респонденты особенно верят в такие финансовые приметы: «если чешется ладонь левой руки — это к деньгам», «надо ждать финансового прибавления, если птица «нагадила» на машину», «показывать купюру новой Луне». Некоторые уверены, что станут богаче, если выращивают дома комнатное «денежное дерево» толстянку, держат купюры в кошельке аккуратно и одной стороной. Также чтобы не потерять деньги, нельзя давать их из рук в руки вечером и свистеть в доме.

46 процентов опрошенных заявили, что не верят ни в какие денежные приметы. Наиболее высока доля таких ответов на Северном Кавказе (51 процент), меньше всего она на Урале (38 процентов) и в Сибири (41 процент).

Опрос проводился 24-29 марта. Были опрошены одна тысяча мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей стране. Статистическая погрешность опроса составляет три процента, передает ТАСС.

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