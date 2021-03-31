«Начнется целый «Армагеддон»: в какие приметы верят столичные спасатели

Фото: Пресс-служба отдела информационного обеспечения деятельности ГКУ МАЦ

Спасатели и пожарные — люди, которые выполняют крайне ответственную работу. Они должны просчитывать наперед каждый свой шаг, каждое свое действие: от правильности действий зависят не только жизни спасенных, но и самих спасателей и даже их коллег. Однако даже они верят в то, что в экстренных ситуациях есть место удаче и везению. Поэтому у спасателей и пожарных — свои традиции и суеверия, которым они следуют в работе. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал о приметах, в которые они верят.

«Машина это любит»

Московский авиационный центр обеспечивает безопасность горожан с воздуха. В задачи экипажей входят тушение высотных и крупных по площади пожаров, эвакуация пострадавших с мест автомобильных аварий и других чрезвычайных ситуаций, спасение заблудившихся в лесах людей, разведка пожароопасной и паводковой обстановки столицы.

Заместитель командира второй эскадрильи, пилот санитарного вертолета Вячеслав Каленов рассказывает, что летчики — крайне суеверные люди. В авиацентре, по его словам, нет ни одного сотрудника, который бы пренебрегал приметами.

— Понятно, что суеверия пришли к нам с давних времен, но везде, где требуется удача, у людей возникают суеверия. Чаще всего суеверия становятся традициями. Все мы образованные люди, но традиции — есть традиции. Стараемся их выполнять. Одно из главныхсуеверий — не фотографироваться перед вылетом и не давать интервью. Второе по значимости — не загадывать, когда прилетишь. Слышали наверняка фразу «расчетное время прибытия». Не говорят, что прилетим в такой-то час, такую-то минуту. Не загадываем, может не совпасть. А еще — нет слова «последний», только — «крайний», — говорит Каленов.

Он также отмечает, что в полет летчики никогда не надевают новую одежду. Для начала в ней нужно походить где-то на работе и разносить и только после можно в ней подняться в небо. Кроме того, со времен Великой Отечественной войны у летчиков появилась новая традиция — бриться только вечером, накануне вылета, но не перед ним.

— В полете нельзя ругаться, а тем более ругать воздушное судно. Пилоты всегда относятся к технике с нежностью. Приходят на работу, подходят к воздушному судну, мысленно с ним здороваются, гладят его по крылу, винту. Говорят, машина это любит, — добавил Каленов.

Командир первой эскадрильи, пилот пожарного вертолета Евгений Артюхин, в свою очередь, рассказывает, что летчики авиацентра «с осторожностью относятся к августу». По его словам, именно в этот месяц происходит наибольшее количество происшествий.

— Статистика подтверждает: в августе всегда всплеск. Это связывают и с периодом отпусков, и с историей Древнего Рима, согласно которой у февраля был забран один день для августа. В июле — 31 день, в августе — 31 день. Говорят, количество происшествий может быть связано с этим. К августу все относятся очень настороженно, — рассказал Артюхин.

Настороженное отношение летчики проявляют и ко всему, где встречается цифра 13, и стараются во всем ее избегать.

— Есть и отношение к цифре 13. В России даже в некоторых аэропортах нет стоек с этим номером. И стараются исключить бортовой номер 13, — добавил Артюхин.

Яичница на всех

Начальник аварийно-спасательного отряда Пожарно-спасательного центра (ПСЦ) Москвы Сергей Кудра рассказывает, что спасатели и пожарные никогда не прощаются, а только здороваются.

— Этого у нас придерживаются, — говорит он.

По словам Кудры, в ПСЦ заметили связь чистой формы на дежурстве и количества работы в эту смену: если форма будет «свежая», высока вероятность, что сутки у спасателя пройдут на выездах.

— Но это, конечно, не значит, что мы ходим всегда в грязной одежде, — смеется Кудра. — Кстати, если начистил туфли до блеска — тоже жди все сутки выезда. То же и с сигнальными маяками на пожарных машинах: протер — можно неплохо так работнуть!

Фото: Комплекс городского хозяйства города Москвы

Огнеборцы и спасатели, по словам начальника отряда, опасаются прийти на развод с телефоном, переведенным в беззвучный режим. Если такое произошло, то, согласно примете, суточное дежурство с самого утра, скорое всего, не задастся.

— Самые насыщенные сутки у спасателей и пожарных всегда выпадают перед отпуском и после него, — добавил Кудра.

Также он рассказывает, что в аварийно-спасательном отряде порядка 15 лет диспетчер Роман Таций перед началом смены готовит на всех коллег яичницу. Ее должны съесть полностью, иначе день будет трудным.

— Если Роман не успевает приготовить яичницу, то с утра начинаются выезды. И ко всему, приготовить блюдо должен именно он. А когда Роман не на смене, то дежурства выдаются непростыми, — говорит Кудра.

Игрушки и булавки

Операторы столичной «Службы-112», которые принимают сообщения от горожан о происшествиях и других опасностях и направляют на место экстренные службы, также суеверны. В «Службе-112» рассказали, что при заступлении на дежурство коллеги никогда не желают друг другу хорошей или спокойной смены. Опыт показывает, что после такого пожелания смена будет крайне неспокойной.

— Максимум, что можно пожелать, — это приятного аппетита во время обеда. Однажды одна из операторов звонила в смену, чтобы сообщить о больничном. В конце разговора у нее вырвалось пожелание хорошей смены. Позже ей даже перезвонили и «поблагодарили» за это, потому что смена поймала много сложных, резонансных ситуаций, — говорит оператор Наталья Серова.

Главный специалист дежурной смены Наталья Маслова, в свою очередь, отмечает, что в службе есть еще одно похожее суеверие: во время дежурства нельзя говорить, что смена слишком спокойная и происходит мало происшествий.

— Если кто-то это озвучит вслух коллегам, то 100 процентов — буквально через полчаса начнется целый «Армагеддон». Так было. Проверено. И не раз. Так что мы стараемся такого во время смены не говорить, — рассказывает Маслова.

Она отмечает, что в службе есть и примета, связанная с первым принятым вызовом на дежурстве: если первый вызов будет связан, например, с пожаром, то весь день такие вызовы и будут поступать.

— Как говорится в таких ситуациях среди операторов, подобное притягивает подобное, — отмечает Маслова.

Некоторые операторы для «тихих» дежурств даже носят с собой на работу обереги. Различные предметы, будь то булавка на футболке, кольцо, камушек или игрушка, которые придают им уверенности и спокойствия.

— Но операторы «112» готовы к любой ситуации, — отметила Серова.

Читайте также: Жители столицы смогут позвонить в «Социальный патруль» по номеру 112