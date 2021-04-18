«Лучше не отвечать»: Пушков дал Госдепу США совет о контрсанкциях

Фото: Пресс-служба Совфеда

Госдепартаменту США не стоит вводить дополнительные санкции в отношении России. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

— Госдепу, оставившему за собой право ответить на контрмеры России, лучше не отвечать, — подчеркнул сенатор.

Он также отметил, что сотрудникам ведомства стоит прочитать заявление главы США Джо Байдена о стремлении Вашингтона к деэскалации. Иначе саммит, который он планирует провести, не состоится, написал сенатор в своем аккаунте в Twitter.

Ранее президент США Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы вмешательство России в американские выборы. Также санкции коснулись шести российских технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

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