Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Эксперт по инвестициям рассказал, когда можно ждать укрепления рубля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Эксперт по инвестициям рассказал, когда можно ждать укрепления рубля

Иван Юминов

Экономика

Российская валюта сможет укрепиться после адаптации к санкционным угрозам. Об этом заявил эксперт крупной инвестиционной компании Михаил Зельцер в воскресенье, 18 апреля.

Фундаментально обусловленный курс рубля к доллару — 70 рублей, считает экономист. На рубль, однако, влияют не только мировые тренды валютного рынка, но и геополитика, отмечает Зельцер.

— Ведь цены на нефть — выше 66 долларов за баррель марки Brent, котировки газа штурмуют многолетние максимумы, отмечено ралли в металлах, а деловая и потребительская активность в стране восстанавливается, — объяснил эксперт.

Прогнозирование затрудняет угроза санкций, но спокойный внешний фон позволит увидеть сильный рубль осенью этого года, приводит слова Зельцера агентство «Прайм».

Ранее стало известно о том, что курс рубля начал падать на фоне сообщений о новых санкциях США.

Читайте также: «Сделать доллар по 125»: аналитик рассказал о планах США по подрыву российской валюты

санкцииэкспертрубль
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пора домой: что делать Москве с нелегальными мигрантами

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Очень любишь покушать — обязательно разденься для Рlayboy

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сказ о том, как три богатыря сменили имя и прописку

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Три цифры из трех букв на обороте карты

Леонид Крысин
Леонид Крысин

Великий, могучий и нищий: почему на словарь у государства нет денег

Клим Жуков
Клим Жуков

Эрмитажем сыт не будешь: как двигать науку вперед за оклад лаборанта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Постовые будни

Все мнения
О проекте
Читайте нас в