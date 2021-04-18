Эксперт по инвестициям рассказал, когда можно ждать укрепления рубля

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Российская валюта сможет укрепиться после адаптации к санкционным угрозам. Об этом заявил эксперт крупной инвестиционной компании Михаил Зельцер в воскресенье, 18 апреля.

Фундаментально обусловленный курс рубля к доллару — 70 рублей, считает экономист. На рубль, однако, влияют не только мировые тренды валютного рынка, но и геополитика, отмечает Зельцер.

— Ведь цены на нефть — выше 66 долларов за баррель марки Brent, котировки газа штурмуют многолетние максимумы, отмечено ралли в металлах, а деловая и потребительская активность в стране восстанавливается, — объяснил эксперт.

Прогнозирование затрудняет угроза санкций, но спокойный внешний фон позволит увидеть сильный рубль осенью этого года, приводит слова Зельцера агентство «Прайм».

Ранее стало известно о том, что курс рубля начал падать на фоне сообщений о новых санкциях США.

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