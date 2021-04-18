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Пятеро подростков погибли в ДТП в Ростовской области
Фото: АГН Москва

Пятеро подростков погибли в ДТП в Ростовской области

Иван Юминов

Происшествия

Правоохранительные органы проведут проверку по факту аварии в Ростовской области, в которой погибли пять человек. Об этом сообщили в областной прокуратуре в воскресенье, 18 апреля.

Инцидент произошел в Новочеркасске. По предварительным данным, рано утром водитель автомобиля марки Hyundai врезался в дерево. Пять из шести человек, находившихся в салоне, погибли. Еще один — в реанимации. По информации ведомства, за рулем находился несовершеннолетний.

— Все, кто находился в машине, — несовершеннолетние 13–15 лет, — сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД России по региону.

Отмечается, что по результатам проверки будет дана оценка действиям родителей несовершеннолетнего.

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Ростовская областьНовочеркасскДТП
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