Девочка-подросток разбилась насмерть, упав с высоты 28-го этажа на востоке Москвы

Фото: moscow-live.ru

Россия, Москва, Первомайская улица Карта всех событий

Правоохранительные органы проведут проверку по факту гибели несовершеннолетней на востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в воскресенье, 18 апреля.

Инцидент произошел поздно вечером 17 апреля на улице Первомайской. По предварительной информации, девочка 2005 года рождения проникла на крышу жилого дома в компании двух несовершеннолетних, принеся с собой алкогольные напитки. Спустя какое-то время она упала с высоты 28-го этажа и скончалась от полученных травм.

В ходе проверки установят обстоятельства и причины произошедшего, а по ее результатам решат вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось о том, что пятеро подростков погибли в ДТП в Ростовской области.

Читайте также: Три человека пострадали при пожаре на севере Москвы