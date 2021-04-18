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«Нагрянет настоящая осень»: москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Нагрянет настоящая осень»: москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе

Иван Юминов

Город

Осенняя погода с дождями и мокрым снегом придет в столицу во вторник, 20 апреля. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Период аномально теплой погоды в Центральной России завершается, и в предстоящую неделю в регион нагрянет настоящая осень, — поделился синоптик.

Тишковец пояснил, что в столицу придет активный балканский циклон, который принесет с собой обильные дожди. Он также сообщил, что в среду, 21 апреля, в городе выпадет до 25 миллиметров осадков, что является примерно половиной месячного объема.

В ночь на вторник, 20 апреля, температура упадет до нуля — плюс пяти градусов. В некоторых районах города, помимо дождя, какое-то время могут наблюдаться вкрапления мокрого снега. Днем столбики термометров поднимутся максимум до плюс 10 градусов, отмечает РИА Новости.

Ранее Роман Вильфанд предупредил о затяжных дождях в Москве на следующей неделе.

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