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Столичные врачи вылечили за сутки 1237 человек с коронавирусом
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Столичные врачи вылечили за сутки 1237 человек с коронавирусом

Иван Юминов

Здоровье

За последние сутки врачи в московских больницах вылечили 1237 пациентов от коронавируса. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба в воскресенье, 18 апреля.

Всего за время пандемии после коронавируса выздоровели 971 557 пациентов.

Столичные врачи вылечили за сутки 1237 человек с коронавирусом Фото: Оперштаб

В этот же период в городе зафиксировано 2252 новых случая COVID-19. Госпитализировано 840 пациентов, скончались 53 человека.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с COVID-19 в России еще нестабильна.

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