Врач рассказала, что происходит с ребенком и мамой на 13-й неделе беременности

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Кандидат медицинских наук, врач — акушер-гинеколог Мария Прохорова рассказала, что происходит с будущей мамой и ребенком, который растет внутри нее, на 13-й неделе беременности.

В это время малыш продолжает развиваться, а матка становится больше. Она уже находится в брюшной полости, поэтому у женщины могут проявляться первые очертания животика. При этом врач пояснила, что это происходит не с каждой беременной. Например, у женщин с субтильным телосложением на данном сроке животик может быть еще незаметным.

Однако уже в этот период будущим мамам стоит начать внимательней относиться к выбору одежды. Дискомфорт при посадке будут оказывать джинсы скинни. Лучше всего выбирать более свободные фасоны.

Что касается эмоций, то в это время будущая мама чувствует себя наиболее уравновешенной. Ее нервная система работает стабильно. Дело в том, что гормональная перестройка, которая бушевала в теле совсем недавно, завершилась. Женщину еще могут беспокоить утомляемость и восприимчивость к запахам, однако это не так сильно выражено, отмечает ФАН.

Тем временем малыш еще совсем крохотный. Его рост составляет не больше восьми сантиметров, а вес — около 25–30 граммов. При этом он уже выглядит как полноценный человек. Пропорции его тела приближаются к привычным: голова уже не такая большая, как раньше, ручки и ножки пропорциональны телу. У него продолжают развиваться все органы и системы, формируются половые признаки. У мальчиков развивается предстательная железа, у девочек — яичники. На 13-й неделе многие родители хотят узнать пол малыша, однако точно сказать, кто же появится на свет, пока нельзя.

— Узнать пол ребенка на этом сроке не получится. Лучше подождать позднего периода, когда все будет более четко, понятно и надежно, — пояснила Мария Прохорова.

У малыша также формируется мышечная система. А благодаря развитию нервной системы малыш начинает совершать первые мимические движения.

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