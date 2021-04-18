Москвичам рассказали о новых памятниках, которые появились в городе в 2020 году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Комсомольская площадь Карта всех событий

В прошлом году в столице появились восемь новых статуй, монументов и памятных знаков. Работа по увековечиванию памяти деятелей прошлого и значимых событий не останавливалась даже в период пандемии.

Памятник железнодорожникам — участникам Великой Отечественной войны

Монумент был открыт летом 2020 года к профессиональному празднику железнодорожников. Композиция из пяти фигур символизирует собой единение фронта и тыла. Она установлена в месте пересечения основных железнодорожных магистралей в сквере на Комсомольской площади.

У подножия находятся пять статуй — они олицетворяют профессии железнодорожников, включая дорожного мастера, руководителя дороги, стрелочницу, женщину — монтера пути, а также машиниста. Памятник выполнен скульптором Салаватом Щербаковым.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Монумент руководителю атомной отрасли СССР Ефиму Славскому

Также летом прошлого года был установлен памятник руководителю отечественной атомной отрасли Ефиму Славскому. Его бюст уже несколько лет встречал посетителей на цокольном этаже внутри главного здания госкорпорации «Росатом». Теперь памятник авторства Салавата Щербакова украсит сквер рядом со зданием корпорации.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Скульптурная композиция Театра имени Евгения Вахтангова

Памятник режиссеру и педагогу Евгению Вахтангову установили в сентябре 2020 года перед зданием Государственного академического театра его имени. Скульптор Александр Рукавишников, главный художник Вахтанговского театра Максим Обрезков и заслуженный архитектор России Игорь Воскресенский запечатлели режиссера сидящим на возвышении перед занавесом. Над его головой высечены названия 100 спектаклей, которые прославили театр.

Об остальных памятниках, которые украсили столицу за последний год, можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

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