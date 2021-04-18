Врачи объяснили, в чем заключается опасность злоупотребления сидром

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Многие люди в жаркую погоду позволяют себе выпить немного сидра. Какую опасность таит в себе злоупотребление данным напитком, рассказали исследователи.

Сидром называется слабоалкогольный напиток, созданный на основе яблочного, грушевого или айвового соков. Во время его приготовления используется сахар. В умеренных количествах данный продукт снабжает организм энергией и питательными веществами. Но чрезмерное употребление сахара ведет к нанесению непоправимого вреда здоровью.

В день разрешается употреблять не более 30 граммов данного продукта. Причем в стандартной бутылке содержится свыше 50 граммов сахара. Это можно сравнить с употреблением двух глазированных пончиков. Количество сахара также может варьироваться в зависимости от марки сидра. Врачи рекомендуют выбирать напитки без добавления сахара либо с его минимальным количеством, отмечает ФАН.

Эксперты также напоминают, что употреблять спиртное в целом нужно в умеренных количествах. Это касается и фастфуда.

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