Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врачи объяснили, в чем заключается опасность злоупотребления сидром
Фото: pixabay.com

Врачи объяснили, в чем заключается опасность злоупотребления сидром

Елена Фролова

Здоровье

Многие люди в жаркую погоду позволяют себе выпить немного сидра. Какую опасность таит в себе злоупотребление данным напитком, рассказали исследователи.

Сидром называется слабоалкогольный напиток, созданный на основе яблочного, грушевого или айвового соков. Во время его приготовления используется сахар. В умеренных количествах данный продукт снабжает организм энергией и питательными веществами. Но чрезмерное употребление сахара ведет к нанесению непоправимого вреда здоровью.

В день разрешается употреблять не более 30 граммов данного продукта. Причем в стандартной бутылке содержится свыше 50 граммов сахара. Это можно сравнить с употреблением двух глазированных пончиков. Количество сахара также может варьироваться в зависимости от марки сидра. Врачи рекомендуют выбирать напитки без добавления сахара либо с его минимальным количеством, отмечает ФАН.

Эксперты также напоминают, что употреблять спиртное в целом нужно в умеренных количествах. Это касается и фастфуда.

Читайте также: «По вредности не уступает сахару»: Ковальков рассказал о самом популярном продукте в мире

сахарнапитокздоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пора домой: что делать Москве с нелегальными мигрантами

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Очень любишь покушать — обязательно разденься для Рlayboy

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сказ о том, как три богатыря сменили имя и прописку

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Три цифры из трех букв на обороте карты

Леонид Крысин
Леонид Крысин

Великий, могучий и нищий: почему на словарь у государства нет денег

Клим Жуков
Клим Жуков

Эрмитажем сыт не будешь: как двигать науку вперед за оклад лаборанта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Постовые будни

Все мнения
О проекте
Читайте нас в