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Новый штамм COVID-19 обнаружили в Гонконге
Фото: twitter.com/XHNews

Новый штамм COVID-19 обнаружили в Гонконге

Иван Юминов

Здоровье

Первый случай заражения мутацией штамма коронавируса N501Y обнаружен в Гонконге. Об этом сообщает в воскресенье, 18 апреля, издание South China Morning Post.

Штамм был выявлен 16 апреля у 29-летнего горожанина, который вернулся из Дубая в конце марта. В изоляции на три недели оказались 80 жителей. Как отмечается, мутация в ключевом контактном участке белка-шипа присутствует как в британском, так и в южноафриканском штамме.

Мужчина не имел симптомов, а его тесты на COVID-19 все три недели нахождения в карантине были отрицательными, рассказала министр здравоохранения города София Чэнь.

— 14 апреля мы ужесточили механизм приостановки пассажирских рейсов. Несмотря на то что в некоторых странах после начала программ вакцинации наблюдалось снижение числа заражений, в целом мутации штаммов все еще распространяются, — отметила Чэнь.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с COVID-19 в России еще нестабильна.

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Гонконгкоронавирусновый штамм
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