Названы основные правила для безопасного отдыха на природе

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При наступлении теплой весенней погоды жители мегаполисов выбираются за город на выходных. Чтобы поездка была комфортной, расслабляющей и запоминающейся, нужно соблюдать некоторые правила поведения на природе.

Внешний вид

Для начала нужно позаботиться об одежде. Важно помнить, что в лесу и на других природных территориях обитает много насекомых, а также змей и ящериц. Чтобы уберечь себя от укусов, лучше всего выбирать легкую и удобную, в меру плотную одежду. Она должна прикрывать шею, руки и ноги. Обувь обязательно должна быть на плоской подошве. Помимо этого, лучше всего отказаться от аксессуаров в виде шарфов, а головной убор будет кстати.

Связь

Перед поездкой за город лучше заранее проверить исправность мобильного телефона. Батарею нужно зарядить на максимум. При возникновении сложной ситуации во время отдыха нужно сразу позвонить по номеру «112».

Навигация

Даже те, кто прекрасно ориентируется в пространстве, должны перестраховываться. С собой нужно брать карту и компас. При этом лучше всего не сходить с намеченных дорожек и придерживаться выбранного маршрута. Перед поездкой нужно предупредить кого-то из близких о своих планах. А тем, кто выехал в лес или к речке без ночевки, не стоит задерживаться до наступления темноты.

Выбор места

Залогом успеха и безопасности является правильный выбор места. Прежде чем устроить место для пикника и установить палатку, нужно исследовать территорию. Например, необходимо обратить внимание, нет ли рядом ульев, муравейников и других опасных объектов, отмечает ФАН.

Разведение огня

К печальным последствиям может привести легкомысленное отношение к огню. При выборе места для разведения костра нужно убедиться в том, что рядом нет никаких строений, а в шаговой доступности есть источник воды. Не стоит пользоваться горючими материалами, а также оставлять огонь без присмотра.

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