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Квартира загорелась в жилом доме на северо-востоке столицы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Квартира загорелась в жилом доме на северо-востоке столицы

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Стартовая улица, 23к1 Карта всех событий

Квартира загорелась в жилом доме на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах в воскресенье, 18 апреля.

Инцидент произошел на улице Стартовой, дом 23. Отмечается, что на балконе восьмого этажа наблюдается открытое горение, в квартире сильное задымление.

Сотрудники МЧС локализовали возгорание на площади пять квадратных метров. Из пожара спасли женщину, уточнил источник «ВМ».

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