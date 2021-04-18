Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Стартовая улица, 23к1 Карта всех событий

Квартира загорелась в жилом доме на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах в воскресенье, 18 апреля.

Инцидент произошел на улице Стартовой, дом 23. Отмечается, что на балконе восьмого этажа наблюдается открытое горение, в квартире сильное задымление.

Сотрудники МЧС локализовали возгорание на площади пять квадратных метров. Из пожара спасли женщину, уточнил источник «ВМ».

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