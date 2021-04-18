Квартира загорелась в жилом доме на северо-востоке столицы
Россия, Москва, Стартовая улица, 23к1 Карта всех событий
Квартира загорелась в жилом доме на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах в воскресенье, 18 апреля.
Инцидент произошел на улице Стартовой, дом 23. Отмечается, что на балконе восьмого этажа наблюдается открытое горение, в квартире сильное задымление.
Сотрудники МЧС локализовали возгорание на площади пять квадратных метров. Из пожара спасли женщину, уточнил источник «ВМ».
Читайте также: Пожар произошел в административном здании на Панфиловском проспекте