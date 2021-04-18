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Американские власти намерены развивать связи между гражданами США и Китая
Фото: twitter.com/IANS Tweets

Американские власти намерены развивать связи между гражданами США и Китая

Елена Фролова

В мире

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки собирается реализовать несколько проектов, которые будут направлены на укрепление связей с Китаем. Об этом говорится в описании двух грантов.

В одном из них предлагается выделение до 30 тысяч долларов каждому, кто будет работать по направлениям, связанным с популяризацией особенностей ведения бизнеса по-американски, а также защитой прав сексуальных меньшинств, развитием возможностей для сотрудничества в сферах здравоохранения и окружающей среды и так далее.

При этом в документе уточняется, что наиболее конкурентными станут предложения, которые предусматривают создание контента или наличие связей с экспертами из США, которые будут способствовать расширению сотрудничества между американским и китайским народами, отмечает RT.

Претендовать на данный грант могут неправительственные организации, исследовательские центры, музеи, национальные парки и другие подобные организации.

Второй документ преследует цель — укрепление сотрудничества жителей Соединенных Штатов с гражданами, проживающими в юго-западной части Китая. На воплощение проектов по данному гранту будет выделено до 30 тысяч долларов. Подать заявку на участие могут неправительственные организации или граждане, осуществляющие свою деятельность на территории Китайской Народной Республики.

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