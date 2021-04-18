Техноклуб поддерживает развитие космической отрасли

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Накануне выходных, 16 апреля, в «Технополисе Москва» участники дискуссионной площадки «Техноклуб» подписали соглашение в сфере космической индустрии.

Соглашение заключили компания «Успешные ракеты» и Центр космических технологий «Арктурус». Договоренности касаются, в частности, реализации проектов строительства частных космодромов на территории нашей страны.

По словам генерального директора особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, техноклуб подтвердил свою эффективность и вышел на новый этап, став площадкой для «рождения новых прорывных проектов».

— Формат дискуссии по различным темам науки и промышленности нацелен на создание единой системы профессионального и технологического обмена, развитие бизнеса, расширение контактов, решение практических задач, — отметил Геннадий Дегтев.

В свою очередь генеральный директор компании «Успешные ракеты» Олег Мансуров подчеркнул, что строительство объектов космической инфраструктуры является частью долгосрочных планов компании, реализация которых позволит усилить позиции российских государственных и частных партнерств в космической сфере на международном рынке.

— Подписанное соглашение открывает для нас большой спектр возможностей по реализации совместных проектов по космической тематике в Ростовской области. Уверен, что уже в ближайшее время мы сможем продемонстрировать практические результаты нашего сотрудничества, — заявил он.

К слову, резидентами «Технополиса Москва» сегодня являются 15 компаний, которые выпускают изделия, востребованные в российской космической отрасли. Так, к примеру, научно-производственное предприятие «Александр» является партнером Корпорации «Роскосмос». Компания создала оптические элементы для российского аппарата, который осенью 2021 года должен полететь на Луну.

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