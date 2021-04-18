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Дети смогут нарисовать Правила дорожного движения для конкурса рисунков
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Дети смогут нарисовать Правила дорожного движения для конкурса рисунков

Вероника Ушакова

Город

Продолжается прием работ на конкурс детских рисунков «Россияне с рождения за безопасность движения!» Организаторы — Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.

Конкурс проводится в четвертый раз и ежегодно собирает участников из разных регионов страны. Около двух тысяч детей от 3 до 14 лет уже прислали свои работы на тему Правил дорожного движения.

— Совместными усилиями мы хотим сделать дороги наших городов безопасными для детей и взрослых. Работы, которые присылают ребята, достаточно интересные. Каждый участник отображает на рисунке свое видение безопасности дорожного движения, изучая или закрепляя правила, — рассказала руководитель по развитию Фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной Елена Прокопьева.

Изобразить на рисунке можно все что угодно: дорожные знаки, правильный переход по зебре или, наоборот — грубые нарушения — как способ закрепить, что так делать не просто запрещено, но и опасно для здоровья и жизни.

Заявки на участие принимаются до 5 мая.

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Правила дорожного движениядетиконкурс
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