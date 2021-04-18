Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до 20 апреля
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до 20 апреля

Татьяна Плотникова

Город

«Желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе, введенный из-за сильного ветра, продлен до вторника, 20 апреля.

Как уточняет Гидрометцентр России, предупреждение о ветре со скоростью до 15–17 метров в секунду в Москве и Московской области будет действовать до 12:00 20 апреля.

Погода оценивается как потенциально опасная, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Напомним, «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра был введен накануне выходных, он должен был действовать с 09:00 субботы, 17 апреля, до 07:00 понедельника, 19 апреля.

Читайте также: Москвичей предупредили о барической «яме» на предстоящей неделе

сильный ветер«Желтый» уровень погодной опасностиМосковская область
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пора домой: что делать Москве с нелегальными мигрантами

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Очень любишь покушать — обязательно разденься для Рlayboy

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сказ о том, как три богатыря сменили имя и прописку

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Три цифры из трех букв на обороте карты

Леонид Крысин
Леонид Крысин

Великий, могучий и нищий: почему на словарь у государства нет денег

Клим Жуков
Клим Жуков

Эрмитажем сыт не будешь: как двигать науку вперед за оклад лаборанта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Постовые будни

Все мнения
О проекте
Читайте нас в