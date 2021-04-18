«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до 20 апреля

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе, введенный из-за сильного ветра, продлен до вторника, 20 апреля.

Как уточняет Гидрометцентр России, предупреждение о ветре со скоростью до 15–17 метров в секунду в Москве и Московской области будет действовать до 12:00 20 апреля.

Погода оценивается как потенциально опасная, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Напомним, «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра был введен накануне выходных, он должен был действовать с 09:00 субботы, 17 апреля, до 07:00 понедельника, 19 апреля.

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