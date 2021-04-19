Ученый рассказал, чем грозит России глобальное потепление

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Глобальное потепление и повышение температуры воздуха в России грозит жителям страны так называемым климатическим стрессом. Об этом рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.

По словам специалиста, повышение температуры на три–четыре градуса в ближайшие полвека ведет к увеличению частоты и интенсивности волн жары. Это чревато учащением лесных пожаров, а также расширением площади территории, которую они охватывают год от года. Также волны жары приведут к засухам, а частота и ареал их распространения увеличатся.

Кроме того, при потеплении растет влагосодержание атмосферы. Пар — это скрытое тепло, которое при конденсации приводит к росту температуры. Это, в свою очередь, вызывает шквалы, торнадо и экстремальные осадки.

— В большинстве регионов интенсивность осадков при потеплении растет, становится больше ливневых осадков, — отметил Семенов.

Что касается крупных городов, там потепление будет ощущаться еще сильнее из-за бетона и асфальта, а также меньшего количества зелени, цитирует эксперта телеканал «МИР 24».

Ранее агроном рассказал, что скоро в средней полосе России будут расти арбузы.

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