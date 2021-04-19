Москвича задержали за попытку расплатиться фальшивой купюрой

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Россия, Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

Сотрудники полиции Москвы задержали жителя столицы по подозрению в сбыте поддельной денежной купюры при оплате доставленной ему пиццы. Об этом в понедельник, 19 апреля, рассказали в столичном главке Министерства внутренних дел РФ.

С заявлением в правоохранительные органы обратился курьер службы доставки пиццы. По его словам, неизвестный молодой человек около подъезда дома на Боровском шоссе расплатился за товар денежной купюрой достоинством пять тысяч рублей. Однако подлинность банкноты вызвала у курьера сомнения.

Экспертиза подтвердила, что пресловутая купюра являлась поддельной. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).

В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого — 23-летнего москвича. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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