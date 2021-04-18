Полицейские задержали подозреваемого в убийстве на северо-востоке Москвы

Фото: СК РФ

Россия, Москва, улица Бестужевых Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1984 года рождения по подозрению в совершении убийства на северо-востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 18 апреля, рассказали в столичном главке Следственного комитета РФ.

Ночью 18 апреля на улице Бестужевых было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде нескольких колото-резаных ранений в области спины и головы.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»).

Благодаря совместной работе следователей столичного главка СК РФ и сотрудников оперативных подразделений Северо-Восточного округа Москвы удалось в короткий срок установить и задержать подозреваемого в совершении данного преступления.

Подозреваемого доставили в подразделение СК РФ, с ним проводятся следственные действия. Расследование дела продолжается, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.

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