Мужчина застрелил свою сожительницу в Зеленограде

Фото: СК РФ

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства в Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве в воскресенье, 18 апреля.

Инцидент произошел вечером 17 апреля. В ходе ссоры 66-летний мужчина выстрелил в голову своей сожительнице из травматического оружия, она скончалась на месте.

— После совершенного преступления мужчина покончил жизнь самоубийством, — добавили в ведомстве.

В настоящее время СК проводит проверку. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», отмечается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось о том, что девочка-подросток разбилась насмерть, упав с высоты 28-го этажа на востоке Москвы.

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