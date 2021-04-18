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Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили на северо-востоке Москвы
Фото: Pixabay / Fleimax

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили на северо-востоке Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, улица Бестужевых Карта всех событий

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после обнаружения тела мужчины на северо-востоке столицы. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Москве в воскресенье, 18 апреля.

Инцидент произошел ночью возле дома на улице Бестужевых. Было найдено тело 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В области спины и головы у него обнаружили несколько колото-резаных ранений.

Дело возбуждено по статье «Убийство», сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб после аварии на МКАД.

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