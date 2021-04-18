«Съехал в котлован»: мужчина погиб после аварии на МКАД

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Россия, Московская область, Осташковское шоссе Карта всех событий

Водитель автомобиля скончался в результате аварии на внутренней стороне МКАД. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД России по столице в воскресенье, 18 апреля.

Инцидент произошел утром на Осташковском шоссе. Водитель наехал на препятствие и, не справившись с управлением, съехал в котлован. Он скончался на месте, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пятеро подростков погибли в ДТП в Ростовской области.

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