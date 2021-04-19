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Стало известно, почему многие россияне не просят повышения зарплаты
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Стало известно, почему многие россияне не просят повышения зарплаты

Татьяна Плотникова

Общество

Около трети (31,3 процента) россиян, занятых в компаниях малого и среднего бизнеса, не предпринимают попыток просить повышения зарплаты у начальства из убежденности в том, что это бесполезно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией CRM.

Еще 24,6 процента респондентов не обращаются с подобным вопросом к руководству, потому что им без всяких просьб стабильно повышают зарплату. 6,1 процента не просят о повышении зарплаты из боязни испортить отношения с начальством.

14 процентов участников опроса просят повышения зарплаты раз в год, а 8,1 процента — раз в полгода.

Также 43 процента участников опроса рассказали о задержках зарплаты. Из них 22 процента ответили, что им задерживали вознаграждение единожды, а 16,8 процента его задерживали неоднократно. Только 4,1 процента сталкиваются с задержками зарплаты регулярно, сообщает РИА Новости.

Ранее опрос показал, сколько россиян страдают от профессионального выгорания.

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