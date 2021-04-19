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Летевший из Франции в Японию Boeing сел в России из-за инсульта у пилота
Фото: youtube.com

Летевший из Франции в Японию Boeing сел в России из-за инсульта у пилота

Полина Долганова

В мире

Boeing 777-800 японской авиакомпании All Nippon Airways, летевший из Франции в Японию, экстренно сел в России из-за инсульта у командира экипажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Воздушное судно пришлось экстренно посадить в аэропорту Новосибирска. В сообщении говорится, что самолет совершил посадку в России в 05:53 по московскому времени. В настоящее время экипаж находится на отдыхе.

Повторный вылет запланирован через 18 часов. По информации прокуратуры, в грузовом самолете летели только члены экипажа.

Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс Волгоград — Москва, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с грузовым отсеком.

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