СМИ: Минимум пять человек пострадали из-за стрельбы в Луизиане

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Как минимум пять человек пострадали из-за стрельбы в американском штате Луизиана. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщил местный телеканал KSLA news со ссылкой на заявление полиции.

Стрельба в городе Шривпорт произошла в 21:02 по местному времени (05:02 по московскому времени).

На место инцидента развернуто 21 полицейское подразделение. Пострадавшим уже оказывают медицинскую помощь.

Других подробностей происшествия пока нет, говорится в сообщении.

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