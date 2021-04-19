СМИ: Минимум пять человек пострадали из-за стрельбы в Луизиане
Как минимум пять человек пострадали из-за стрельбы в американском штате Луизиана. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщил местный телеканал KSLA news со ссылкой на заявление полиции.
Стрельба в городе Шривпорт произошла в 21:02 по местному времени (05:02 по московскому времени).
На место инцидента развернуто 21 полицейское подразделение. Пострадавшим уже оказывают медицинскую помощь.
Других подробностей происшествия пока нет, говорится в сообщении.
Читайте также: Одиннадцатилетний мальчик в США угнал школьный автобус