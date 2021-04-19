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Новые функции добавили в онлайн-путеводитель «Узнай Москву»
Фото: um.mos.ru / «Узнай Москву»

Новые функции добавили в онлайн-путеводитель «Узнай Москву»

Анастасия Волоснова

Город

Новые функции добавили в онлайн-путеводитель — портал «Узнай Москву». Об этом рассказала заместитель мэра столицы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, на сегодняшний день в онлайн-гиде по Москве размещено более трех тысяч достопримечательностей.

— Вместе с развитием портала растет и его аудитория. За прошлый год им воспользовались 2,5 миллиона раз. Кстати, некоторые улучшения подсказали сами пользователи. При обновлении ресурса мы учли предложения, поступившие от москвичей, — отметила Наталья Сергунина.

В обновленной версии москвичи смогут находить достопримечательности не только по точному названию или адресу, но и по ближайшей станции метро. На превью достопримечательностей также добавили информацию о ближайших станциях метро.

На интерактивную карту были нанесены специальные значки с музеями памятниками, справку о которых можно будет узнать в несколько кликов во время прогулки по столице. Для москвичей также добавили новые фильтры по районам, паркам, усадьбам в разделе «Маршруты».

Кроме того, разработчики добавили на портал возможность прокладывать маршрут до нужной достопримечательности. Навигатор покажет, сколько времени займет пешая прогулка, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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