Промзону в Печатниках преобразуют в общественно-производственный кластер

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Печатники, микрорайон Курьяново Карта всех событий

Бывшую промзону № 57 Курьяново в Печатниках преобразуют в общественно-производственный кластер с технологическими парками и бизнес-инкубаторами. Об этом рассказала председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

Работы будут идти на территории площадью восемь гектаров. В настоящее время в промзоне возле станции второго Московского центрального диаметра Перерва находятся гаражи и старые постройки.

— В рамках развития территории бывшей промзоны на ее месте планируется возведение современного общественно-производственного кластера. На территории предусмотрено размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков и бизнес-инкубаторов, что в перспективе позволит создать новые рабочие места, — подчеркнула Княжевская.

Обустройство промзоны в Курьянове вошло в программу реорганизации промзон столицы. Уточняется, что создание кластера подарит территории новую жизнь.

Москвичи смогут предложить свои идеи по реорганизации промзоны на сайте проекта «Активный гражданин», обсуждение плана работ будет идти до 27 апреля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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