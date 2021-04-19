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ДТП с шестью автомобилями произошло на западе Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

ДТП с шестью автомобилями произошло на западе Москвы

Полина Долганова

Происшествия
Россия, Москва, Волынская улица Карта всех событий

Автомобиль на высокой скорости столкнулся с пятью машинами на западе столицы. Инцидент произошел в 01:20 по московскому времени в понедельник, 19 апреля, на улице Волынской.

Отмечается, что пять автомобилей стояли на огороженной стоянке и прилегающей территории, когда в них врезалась шестая машина.

На момент ДТП водитель находился в нетрезвом состоянии, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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