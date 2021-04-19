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Прогулочный маршрут по Ваганьковскому холму добавили на Russpass
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Прогулочный маршрут по Ваганьковскому холму добавили на Russpass

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Воздвиженка, 3/5 Карта всех событий

Москвичи смогут узнать интересные факты о десяти достопримечательностях столицы во время прогулки по новому маршруту Russpass «Культура и искусство вокруг Ваганьковского холма». План прогулки подготовили совместно с медиаплатформой #Москвастобой.

Уточняется, что москвичи смогут прогуляться по историческому центру Москвы. Все желающие пройдут по маршруту от Воздвиженки до Колымажного переулка и Волхонки.

Маршрут начинается возле Российской государственной библиотеки, где хранятся почти 47 миллионов книг и архивных документов. Затем москвичи смогут дойти до Дома Пашкова, где также находятся несколько отделов библиотеки.

Во время прогулки можно будет пройти мимо здания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Кроме того, жители столицы узнают о картинной галерее Ильи Глазунова, храме Святителя Николая и других достопримечательностях столицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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туризмпрогулкистоличная архитектура
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