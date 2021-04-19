Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Детский омбудсмен забрала российских детей из приюта в Сирии
Фото: Пресс-служба Госдумы

Детский омбудсмен забрала российских детей из приюта в Сирии

Полина Долганова

Общество

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова забрала российских детей из приюта в Дамаске. Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

Отмечается, что Кузнецова отправилась из Эль-Камышлы в столицу Сирийской Арабской Республики для того, чтобы забрать из приюта российских детей. На них уже оформлены все необходимые документы.

По словам омбудсмена, в приюте Дамаска для детей созданы все условия для жизни и развития, однако их ждут родственники, с которыми они не виделись уже несколько лет.

— А некоторые бабушки и дедушки своих внуков видели только на фотографиях, — пояснила Кузнецова.

Она уточнила, что из Сирии в Россию заберут десятерых детей. Кроме того, все дети, вывезенные из лагерей беженцев и из приюта Дамаска, полетят в Россию на борту Министерства обороны.

Кузнецова добавила, что на территории Сирийской Республики все еще остаются другие дети из России. Они также будут возвращены на родину после оформления необходимых документов, говорится в сообщении.

Читайте также: Пушков указал на возможные ошибки Байдена при встрече с Путиным

детский домОмбудсмен Анна Кузнецовадети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пора домой: что делать Москве с нелегальными мигрантами

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Очень любишь покушать — обязательно разденься для Рlayboy

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сказ о том, как три богатыря сменили имя и прописку

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Три цифры из трех букв на обороте карты

Леонид Крысин
Леонид Крысин

Великий, могучий и нищий: почему на словарь у государства нет денег

Клим Жуков
Клим Жуков

Эрмитажем сыт не будешь: как двигать науку вперед за оклад лаборанта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Постовые будни

Все мнения
О проекте
Читайте нас в