Детский омбудсмен забрала российских детей из приюта в Сирии

Фото: Пресс-служба Госдумы

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова забрала российских детей из приюта в Дамаске. Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

Отмечается, что Кузнецова отправилась из Эль-Камышлы в столицу Сирийской Арабской Республики для того, чтобы забрать из приюта российских детей. На них уже оформлены все необходимые документы.

По словам омбудсмена, в приюте Дамаска для детей созданы все условия для жизни и развития, однако их ждут родственники, с которыми они не виделись уже несколько лет.

— А некоторые бабушки и дедушки своих внуков видели только на фотографиях, — пояснила Кузнецова.

Она уточнила, что из Сирии в Россию заберут десятерых детей. Кроме того, все дети, вывезенные из лагерей беженцев и из приюта Дамаска, полетят в Россию на борту Министерства обороны.

Кузнецова добавила, что на территории Сирийской Республики все еще остаются другие дети из России. Они также будут возвращены на родину после оформления необходимых документов, говорится в сообщении.

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