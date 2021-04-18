Пушков указал на возможные ошибки Байдена при встрече с Путиным

Фото: Пресс-служба Совфеда

Встреча президентов России и США не заключает в себе очевидные перспективы, также сложно сказать, какую пользу она может принести. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

По его словам, в ходе развития русско-американских отношений были разные саммиты: удачные, нейтральные и даже провальные. Предсказать, какой будет встреча нынешнего главы США с президентом России, как отметил сенатор, довольно трудно.

Однако Пушков допустил, что Джо Байден может испытывать антипатию к российскому президенту. Этот факт может негативно повлиять на отношения глав государств. Кроме того, член Совета Федерации предположил, что глава Белого дома может попытаться читать нотации Владимиру Путину, а такое поведение может сулить новый Карибский кризис.

— У Байдена эти ноты проскальзывают уже сейчас. Из этого ничего не выйдет: Путин на давление не поддастся (вспомним неудачную попытку Обамы надавить на Путина по Сирии в 2013 году в Лох-Эрне на последнем саммите «большой восьмерки»). Если Байден пойдет по этому пути, саммит не будет успешным, а может стать и провальным, — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее Алексей Пушков дал Госдепартаменту совет о контрсанкциях. По его мнению, США не стоит вводить дополнительные санкции в отношении России.

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