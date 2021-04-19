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Москва сдаст в аренду нежилое помещение в доходном доме И. П. Исакова
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва сдаст в аренду нежилое помещение в доходном доме И. П. Исакова

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Пречистенка, 28 Карта всех событий

Город сдаст в аренду нежилое помещение в доходном доме И. П. Исакова, который является объектом культурного наследия федерального значения. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Здание расположено возле станции метро «Парк культуры» по адресу улица Пречистенка, дом 28. Площадь помещения составляет 131 квадратный метр.

— Объект имеет свободное функциональное назначение и будет сдан в аренду на 10 лет. Арендатор сможет открыть там офис, магазин или любое другое коммерческое учреждение, разрешенное к размещению в жилом доме, — отметил Владимир Ефимов.

Уточняется, что помещение для сдачи в аренду находится в подвале доходного дома, построенного в 1906 году. Здание возводили в стиле модерн, фасад дома украшен лепниной и другим декором.

Среди предпринимателей пользуются популярностью нежилые помещения в центре Москвы, уточнил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

— По итогам первого квартала город реализовал в аренду 153 нежилых помещения, из них 18 — в ЦАО. В этом году конкуренция на торгах по аренде в ЦАО составляет более десяти участников на лот, что в четыре раза выше показателей первого квартала 2020 года, — пояснил Иван Щербаков.

Будущий владелец помещения в доходном доме должен будет заниматься сохранением объекта под контролем Мосгорнаследия. Подать заявку на участие в аукционе можно будет до 30 апреля. Торги проведут 7 мая, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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