Два человека погибли в результате пожара в Раменском районе

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Московская область, Раменский городской округ, деревня Островцы, Новая улица Карта всех событий

Два человека погибли в пожаре в деревне Островцы в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника газеты, на улице Новой в Раменском районе произошло возгорание двух деревянных бытовок.

При тушении были обнаружены двое погибших.

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