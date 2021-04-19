Два человека погибли в результате пожара в Раменском районе
Россия, Московская область, Раменский городской округ, деревня Островцы, Новая улица Карта всех событий
Два человека погибли в пожаре в деревне Островцы в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам собеседника газеты, на улице Новой в Раменском районе произошло возгорание двух деревянных бытовок.
При тушении были обнаружены двое погибших.
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