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Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с участием подростков в Новочеркасске
Фото: СК РФ

Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с участием подростков в Новочеркасске

Илья Ашуров

Происшествия

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием подростков в Ростовской области. Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, ДТП, в результате которого погибли пятеро подростков, произошло 18 апреля в Новочеркасске. Сообщается, что за рулем был несовершеннолетний. Всего в машине было шесть человек. Предположительно, подростки накануне аварии отмечали день рождения одного из пассажиров, находившихся в салоне.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух или более лиц».

Ранее «Вечерняя Москва» писала о том, что рано утром 18 апреля в Новочеркасске водитель автомобиля марки Hyundai врезался в дерево. Пять из шести человек, находившихся в салоне, погибли. Еще один находится в реанимации.

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