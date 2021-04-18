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Возгорание произошло в кафе на северо-западе Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Возгорание произошло в кафе на северо-западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, улица Маршала Катукова, 23 Карта всех событий

В административном здании на северо-западе столицы произошло возгорание. Об этом в воскресенье, 18 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что пожар произошел в двухэтажном здании на улице Маршала Катукова, дом 23. В данном здании расположено кафе. Предварительно, причиной пожара стало возгорание в вентиляционной вытяжке на крыше здания.

На данный момент около 35 посетителей заведения эвакуированы. Площадь пожара составила порядка двух квадратных метров. Позже возгорание было ликвидировано.

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