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Координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов провел учения для новых добровольцев отряда
Фото: пресс-служба «ЛизаАлерт»

Координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов провел учения для новых добровольцев отряда

Илья Зуев

Общество

17 апреля 2021 года на полигоне Московского учебного центра ФПС в подмосковных Апаринках прошли ежегодные весенние сборы новых добровольцев поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Учения провел координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов.

— В России пропадает порядка 180 000 человек в год. 20 000 из них гибнут — это больше, чем смертность в ДТП. Это очень актуальная для нашей страны проблема. Обычно в сборах участвует около 1000 добровольцев, но из-за санитарных ограничений в этом году мы собрали только тех, кто к нам недавно присоединился. Это 200 новичков, которые получили необходимые для поиска и спасения людей навыки, — сказал Олег Леонов.

Как отметил координатор отряда, грибной сезон в этом году начинается раньше обычного. По его словам, помощь добровольцев в поиске пропавших без вести может понадобиться.

Новички отряда познакомились на учениях с основными методиками поиска в природной среде, наработанным за 10 лет существования отряда «ЛизаАлерт». Они проходили в несколько этапов, каждый из которых был приближен к условиям реальной жизни. Добровольцы отрабатывали навыки, которые помогут ориентироваться на местности, обучались пользоваться необходимым на поисках оборудованием: рацией, навигатором, компасом. Также они получили базовые навыки оказания первой помощи.

Каждый год отряд «ЛизаАлерт» проводит учения в Апаринках. В них принимают участие добровольцы из Москвы и Подмосковья. Кроме того, сборы проходят и в других регионах страны. Отряд насчитывает 30 000 добровольцев, которые провели в 2020 году более 30 000 поисков по всей России.

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