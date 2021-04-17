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Спасатели достали из Москвы-реки мужчину, упавшего с Крымского моста
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Спасатели достали из Москвы-реки мужчину, упавшего с Крымского моста

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Крымский мост Карта всех событий

Спасатели достали из воды мужчину, который упал в Москву-реку с Крымского моста. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в субботу, 17 апреля.

— В 35 метрах от берега из воды поднят тонущий мужчина. Пострадавшего доставили на поисково-спасательную станцию, оказали первую помощь и обогрели, — говорится в сообщении.

После осмотра медиков его было решено госпитализировать. Правоохранительные органы устанавливают причину случившегося, отмечает РИА Новости.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела после падения вертолета под Краснодаром.

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