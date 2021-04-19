«Хищник становится как котенок»: Екатерина Андреева встретилась с гепардами

Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official

Телеведущая Екатерина Андреева активно ведет свой блог в Instagram, выкладывая яркие репортажи из Африки.

Андреева делится своими видео и фотографиями, снимая репортажи и рассказывая о животных дикой природы. Так, в одном из последних роликов телеведущая лицом к лицу встретилась с гепардами.

— Когда ты излучаешь вибрации силы, любви и добра, то даже хищник становится как котенок, — поделилась в своем Instagram-аккаунте Екатерина.

Подписчики поддержали Андрееву в своих комментариях, удивившись смелостью телеведущей: «Риск — благородное дело»; «Катя в своей стихии»; «Катя, не перестаю вами восхищаться! Вы крутая!».

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