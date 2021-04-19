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Столичным коммунальщикам выдадут удостоверения с QR-кодами
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичным коммунальщикам выдадут удостоверения с QR-кодами

Кирилл Николаев

Город

Новые удостоверения с QR-кодом выдадут представителям Мосэнергосбыта. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Данные удостоверения должны иметь при себе контролеры, которые приходят к горожанам для снятия показаний, а также контролеры-монтеры, техники по отключениям, инженеры-инспекторы и другие специалисты. Москвичи смогут проверить подлинность документа с помощью смартфона или планшета. Благодаря новому удостоверению жители столицы смогут точно узнать, что к ним пришел настоящий специалист, а не мошенник.

Для проверки необходимо отсканировать QR-код, затем на экране телефона появится фамилия, имя и отчество, должность и подразделение представителя Мосэнергосбыта. Если в базе данных компании сотрудник не зарегистрирован, на экране устройства появится соответствующее сообщение

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