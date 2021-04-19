Дептранс объяснил название станции московского метро «Парк культуры»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, район Хамовники, 445-й квартал Карта всех событий

Станцию московского метро «Парк культуры» сначала хотели назвать «Крымская» или «Крымская площадь», даже выбрали облицовку колонн крымским мрамором биюк-янкой. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы» в понедельник, 19 апреля.

Но в итоге станцию назвали «ЦПКиО имени Горького», так как она ближе всего находилась к парку. Ее строили открытым способом, вырыв котлован прямо на Крымской площади. На движение транспорта это не повлияло: работы вели ночью, а днем стройку закрывали деревянным помостом.

Из «ЦПКиО имени Горького» в «Парк культуры» станцию переименовали в 1980-х — во время Олимпиады. Тогда названия станций объявляли на английском языке. Короткая версия названия была более удобной для иностранцев.

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