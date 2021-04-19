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Детский сад на 275 мест построят в ТиНАО
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Детский сад на 275 мест построят в ТиНАО

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, поселение Рязановское, деревня Алхимово Карта всех событий

Детский сад на 275 мест построят на территории ТиНАО. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Здание появится в поселении Рязановское вблизи деревни Алхимово. Работы по строительству детского сада начнутся в апреле 2021 года. Дошкольное учреждение планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Детский сад будет иметь необычную архитектуру благодаря комбинации объемов, создающих эффект конструктора в натуральную величину. Еще одной особенностью объекта станут большие витражные окна. В детском саду появятся комнаты для занятий, игровые помещения, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда, а также по два музыкальных и спортивных зала. Центральную входную группу оборудуют местом для стоянки колясок и зоной отдыха, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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ТиНАОдетский садстроительство
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